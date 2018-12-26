Son Dakika Haberleri: İstanbul-Kolombiyalı Dansçılar Ülkelerine Döndü

İstanbul-Kolombiyalı Dansçılar Ülkelerine Döndü

46 dakika önce

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHAÜlkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine döndü.

İstanbul-Kolombiyalı Dansçılar Ülkelerine Döndü, System.String[]
Haber: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak yerleri olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalan Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine döndü. Uçağa binişlerini cep telefonlarına kaydeden dansçılar, ülkelerine dönüşlerine ait görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in girişimlerinin ardından bazı işadamlarının yardımları ve THY'nin de bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından 7 dansçı, THY'nin 02.05'de kalkan tarifeli seferiyle Kolombiya'ya uçtu. Uçak biletlerinin temin edilmesinin ardından geçen Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nin talimatıyla bir otele yerleştirilen dansçılar, dün gece Bogota'ya gitmek üzere yeniden Atatürk Havalimanı'na geldiler. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından grup üyeleri, uçaklarına binişlerini görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

HAVALİMANINDA 13 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı dans grubunun üyeleri, uçak bileti alacak paraları olmadığı için Atatürk Havalimanı'nda 13 gün mahsur kalmışlardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:04 Kaynak: DHA

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