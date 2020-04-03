İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor - Son Dakika

İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor

6 saat önce

Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyorÇamaşır suyu ve dezenfektanlar astımı tetikliyorGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmanın temelinde hijyen yatıyor.

Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor

Çamaşır suyu ve dezenfektanlar astımı tetikliyor

Gökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsten korunmanın temelinde hijyen yatıyor. Ancak bu dönemde sıkça kullanılan kolonya, dezenfektan ve çamaşır suyunun alt solunum yollarına zarar verdiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, 'Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanılıyor. Son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz' dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görünmesinin ardından vatandaşlar hijyen önlemlerini artırdı. Virüse karşı koruyucu olduğu öne sürülen çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektan malzemeleri için de marketlerde vatandaş uzun kuyruklara neden oldu. Sosyal mesafe, el temizliği, maske ve eldiven kullanımı gibi önlemlere muhakkak uyulması gerektiğini hatırlatan Emsey Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, çok fazla çamaşır suyu kullananlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Görgüner, 'Özellikle dezenfektanlar, kolonya, alkol çok kullanılıyor. Çamaşır suyu ile ilgili yıllar önce de yaptığım çalışmalar var. Ev temizliğinde kadınlar özellikle yoğun çamaşır suyuna bağlı bir çeşit mesleki astım olabiliyorlar. Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava yollarında astım benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz' diye konuştu.

NEFES DARLIĞI İLE HASTANEYE GELENLER SIKLAŞTI

Astımın koronavirüsün etkilediği kronik hastalıklar arasında yer aldığını ancak genç astımlı hastaların bundan çok fazla etkilenmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Görgüner, 'Çok çamaşır suyu kullanan kişilerin hava yollarında astım benzeri tablo ortaya çıkar. Bu dönemde çamaşır suyu çok fazla kullanıldığı için biz son günlerde polikliniklerimizde dezenfektanların, çamaşır suyunun fazla kullanılmasına bağlı astım yakınmalarıyla, öksürük, nefes darlığıyla gelen hastalar görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'AKCİĞERDE İLERİ DERECEDE SORUN YARATABİLİR'

Nefes darlığının Kovid-19 hastalığının da bulgularından biri olduğu için ilk planda hastaların bu endişe ile geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Görgüner, 'Daha sonra yaptığımız araştırma ve tetkikler sonucunda bu hastaların tamamen çamaşır suyu ve dezenfektan kullanımına bağlı küçük astım atakları yaşadığını görüyoruz. Bu hastalarda çok dikkatli olmak lazım. Bazı duyarlı kişilerde çok fazla miktarda kullanıma bağlı kişinin akciğerlerinde ileri derecede sorunlar da yaşanabilir' dedi.

'ASTIM ATAKLARI TETİKLENİYOR'

Prof. Dr. Görgüner, 'Yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle çok yoğun çamaşır suyu ve bilhassa tuz ruhu ile karıştırıldığı zaman ortaya çıkan çok yüksek miktardaki klor gazına bağlı astım ataklarının tetiklendiğini hatta akciğerde çok nadir de olsa bir hasara yol açabileceğini biliyoruz' diye konuştu.

'ÇAMAŞIR SUYUNU KULLANDIKTAN SONRA ORTAMDAN UZAKLAŞIN'

Çamaşır suyunu sık kullanan vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Görgüner; 'Eğer bu işi yapmak zorundaysa az miktarda kullanması, bilhassa temizlik yapacağı yerlerde hemen çamaşır suyunu kullandıktan sonra ortamdan uzaklaşması, ortamı havalandırması gerekir. Özellikle küçük alanlarda çalışırken daha çok dikkat etmesi, hemen çamaşır suyunu döküp gitmesi, mümkünse maske takması çok önemli. Çamaşır suyu da dahil bütün antiseptik ve her türlü dezenfektanların her şeyden önce dozunda kullanması gerekir. 2-3 saat aralıklarla makul dozda kullanmak yeterli olacaktır' şeklinde konuştu.

'HER ALERJİ BELİRTİSİ GÖSTEREN DOKTORA BAŞVURMAMALI'

Alerjinin cilt döküntüsü, göz kızarıklığı, hapşırık ve öksürük gibi bulgularla karşımıza çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Görgüner, şunları söyledi:

'Toplumda alerjik kişiler de var. Çamaşır suyu, dezenfektan gibi maddeler sadece alt solunum yollarında değil, üst solunum yollarını da etkileyebilir. Bu tip bulgulara da yol açabilir. Covid-19 hastalığında en sık şikayet öksürük, nefes darlığı ve ateştir. Her öksürüğü, alerjik bulguları; kaşıntısı, öksürüğü ve daha önceden bilinen alerjik semptomu olan hastalarda 'ben bu hastalığa yakalandım mı acaba" diye endişelenmemeli, bütün astım ve alerjisi olan hastaların hekimi tarafından verilen ilaçlarını düzgün, düzenli olarak kullanmaya devam etmesi tavsiye edilmektedir. Hastalık saptanmış olan kişiler ise bulaş riski olduğundan ilaçları buhar makinası yoluyla almak yerine, ağızdan alınan sprey ya da toz inhalasyon cihazlarıyla kullanmalıdırlar?? dedi.

İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor

Koronavirüs, Gökçe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 01:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]