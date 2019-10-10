İstanbul Komedi Festivali başlıyor

BEŞİKTAŞ Kültür Merkezi (BKM) tarafından "Söyleyin de beraber gülelim" sloganıyla düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin dördüncüsü, 13 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. İlk yılında 20 bin, ikinci yılında 50 bin ve üçünü yılında da 60 bin kişinin katıldığı festival, bu yıl 16 ayrı sahnede, 500 sanatçıyla 100 bin izleyici sayısına ulaşmayı hedefliyor.



Festivalin bu yıl sahnedeki ilk etkinliği, " Cem Yılmaz'la Soru & Cevap" olacak. Ünlü komedyen, 13 Ekim Pazar günü Yapı Kredi Bomontiada'da sahneye çıkacak. Ata Demirer, Yasemin Sakallıoğlu, Kaan Sekban&Ayşe Balıbey ve Cem İşçiler'in de sahneye çıkacağı festival kapsamına stand-up gösterilerinin yanı sıra söyleşiler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek, tiyatro oyunları sahnelenecek.