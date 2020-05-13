İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi - Son Dakika
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İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi

6 saat önce

İstanbul, 2019'da dünyada büyük kongrelere ev sahipliği yapan 424 şehir arasında 44'üncü, Avrupa'da ise 27'nci sırada yer aldı.

İstanbul kongre şehirleri içinde 44'üncü sıraya yükseldi, System.String[]

İstanbul, 2019'da dünyada büyük kongrelere ev sahipliği yapan 424 şehir arasında 44'üncü, Avrupa'da ise 27'nci sırada yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre Uluslararası Kongre ve Konvansiyonlar Derneği'nin (ICCA) her yıl yayınladığı yıllık raporu açıklandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un Kovid'e kadar peş peşe 3 yıl kongre şehirleri ve toplantı endüstrisi sıralamasındaki yerini hızla yükseltmeyi başardığını söyledi.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) başkanlığı görevini de yürüten Avdagiç, "ICCA, önemli uluslararası dernek ve birliklerin dönüşümlü toplantılarını dikkate alıyor. Buna göre İstanbul'da 2019'da dünya çapındaki kongre sayısı bir önceki yıla göre yüzde 75 artış gösterdi. Kovid'siz 2019 yılında İstanbul'un uluslararası kongre ve toplantı sayısında dünyada 40 sıra birden ilerlediği tescil edilmiş oldu" ifadesini kullandı.

Avdagiç, 2020'de şu ana kadar salgın engeline birçok büyük kongrenin takıldığını belirterek, "Kongre şehirleri arasında peş peşe 3 yıl üst sıralara tırmanan İstanbul'da bu yıl yapılacak en az 1000 katılımcılı 6'dan fazla uluslararası kongre ve toplantı, Kovid sebebiyle zorunlu olarak ertelendi. Şimdi ilk etapta sosyal izolasyonun ön plana çıktığı küçük çaplı etkinliklerle başlayacağız. Kovid-19 sonrası yeni normalde, 2021'den itibaren tüm ertelemeleri fazlasıyla telafi edecek yeni bir kongre ve toplantı takvimi üzerinde çalışıyoruz. İlk hedefimiz İstanbul'un kongre şehirleri sıralamasında yeniden ilk 20'ye girmesidir. İstanbul, dünyanın lider kongre, toplantı ve etkinlik destinasyonlarından biri. Tüm bu sıkıntılar sona erdiğinde, İstanbul'un yükselişine kaldığı yerden devam edeceğini öngörüyor ve şehrimizin potansiyeline canı gönülden inanıyoruz" dedi.

"Toplantı endüstrisinde yeni bir defter açıyoruz"

Şekib Avdagiç, ICCA raporuna göre Türkiye'nin 97 kongre ile dünya sıralamasında 40'ncı, Avrupa'da ise 22'nci sıraya yerleştiğini belirtti.

Avdagiç, "Turizm sektörümüz ile birlikte toplantı endüstrisinde yeni bir sayfa açmıyoruz, yeni bir defter açıyoruz. Artık bu defterin biçimi de, özellikleri de bir öncekinden farklı" benzetmesini yaptı.

Dünyada, Türkiye'de ve İstanbul'da, etkinliklerin büyük bir kısmının sanal ortamda devam ettiğini belirten Şekib Avdagiç, "Dijitalin ön planda olduğu bir normalleşme sürecine gireceğimiz bir muhakkak. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğumuz yüz yüze etkileşim ve bir araya gelme arzumuz hiçbir zaman değişmeyecek. İnsan doğasının bin yıllardır alışkın olduğu temposu yeni normalde de sürecektir" dedi.

"En büyük avantajımız kapasitemiz ve aldığımız sağlık tedbirleri"

Avdagiç, "İstanbul ve Türkiye olarak, bu süreçteki en büyük avantajımız hizmet kapasitemiz ve ülke olarak aldığımız sağlık tedbirleri. Doğru bir yol haritası çizerek, kısa, orta ve uzun vadede İstanbul ve Türkiye'yi turizm ve kongre, toplantı ve etkinlik endüstrisi alanlarında güvenilir ve çağa ayak uydurmuş destinasyonlar olarak hep birlikte yükselişe geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Turizm ve toplantı endüstrisinin, pandemi sürecinden doğrudan ve öncelikli olarak etkilendiğini hatırlatan Avdagiç, "Dünyadaki destinasyonların yüzde 100'ü seyahat kısıtlamaları gerçekleştirdi. Tüm dünyada ulusal ve uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklerin tamamı iptal edildi ya da ertelendi. Bu dönemde, sektörümüzün tüm temsilcilerine, paydaşlarına ve bizlere düşen, önümüzdeki dönemi doğru tedbirler ve adımlarla yönetmek, turizm ve toplantı endüstrisi alanında şehrimizi ve ülkemizi en kısa sürede ayağa kaldırmaktır" dedi.

ICCA'nın dünyada en çok uluslararası kongre ve toplantıya ev sahipliği yapan şehirler sıralamasında ilk üçte Paris, Lizbon ve Berlin yer aldı. Dünya ülke sıralamasında ise ilk üçe ABD, Almanya ve Fransa yerleşti. 2019 yılında dünya genelinde toplam 13 bin 254 toplantı gerçekleşirken, Avrupa bölgesi 7 bin 33 toplantıya ev sahipliği yaptı.

ICCA raporuna göre, İstanbul'da son 10 yılda toplam bin 41 kongre ve toplantı gerçekleştirildi. En çok kongrenin yapıldığı yıl ise 159 toplantı ile 2015 yılı oldu. - İSTANBUL

İstanbul, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:25 Kaynak: İHA


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