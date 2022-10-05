İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı

05.10.2022 11:10

Dünya üzerindeki 150 kenti kapsayan konut araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul son bir yıl içerisinde yüzde 184.9 ile 150 kent arasında zirveye adını yazdırırken Ankara yüzde 165.4 ile ikinci, İzmir ise yüzde 150.9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Dünya üzerindeki 150 kenti kapsayan konut araştırmalarının sonuçlarından İstanbul'daki konut piyasası hakkında çarpıcı bilgiler elde edildi.

İSTANBUL ZİRVEDE!

Medya takip kurulu Ajans Press'in Knight Frank tarafından yapılan araştırmadan elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılı ikinci çeyrek konut fiyatları endeksi belli oldu. Türkiye'den İstanbul, Ankara ve İzmir konut fiyat artışında zirveyi kaptırmadı.150 şehirden sadece 12'sinde konut fiyatlarında düşüş görülürken, Miami (yüzde 34), Halifax (yüzde 30.9), Dallas (yüzde 30.8), Phoenix (yüzde 29.7), Tallinn (yüzde 29.5), Atlanta (yüzde 26.3) ve Adelaide (yüzde 25.6) ilk üç sıraya takip ederek ilk on içerisinde yer alan kentler oldu. Ülkemizdeki kentlerin zirvede yer almasının en büyük nedeni artan enflasyon, inşaat maliyetleri ve arz eksikliği olarak tespit edildi.

KONUT SEKTÖRÜ HAKKINDA 46 BİN 158 HABER YAPILDI

Ajans Press, konut araştırması ve konut satışlarının medya karnesini inceledi. Ajans Press'in Yazılı Basın, TV kanalları ve Web mecralarını incelediği araştırmada, 2022 yılı ikinci çeyreğinde konut satışları ile alakalı 46 bin 158 haber yansıması tespit edildi. Son zamanların en fazla haber olan konusu "sosyal konut projesi" ile alakalı ise 118 bin 190 haber içeriği medyada yer alarak son bir ay içerisinde en fazla haber olan konu oldu.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022 İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı İstanbul'da sabah saatlerinde trafikte yoğunluk arttı
Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Dünya, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:10 İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı
11:04 Ukraynalı yetkililer harekete geçti! Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidi sonrası halka potasyum iyot hapları dağıtılmaya başlandı
10:42 Eski nişanlısından Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisi hakkında dikkat çeken iddia: Bana borcunu ödemiyor
10:40 Güne yatay başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:39 Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir
10:36 Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi
10:30 Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü
10:24 Yükselişini sürdüren gram altın 1.030 liradan alıcı buluyor
10:25 Rusya'nın referandum ile ilhak ettiği Herson'da kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti
10:15 EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 11:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul konut fiyat artışında 150 kent arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement