İstanbul- Köprüden Atlayarak İntihar Etti; Arama Çalışmaları Sürüyor
40 dakika önce
Haber-Kamera Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı.
Haber-Kamera Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul
DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden bir kişi, ekiplerin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.
Olay, sat 19.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, geldiği aracı yolun ortasına bırakarak kendini köprüden aşağıya atarak intihar etti. O sırada köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti sevk edildi. Ekipler, köprüden atlayan kişiyi uzun süre denizde aradı. Fakat intihar eden kişiden bir ize rastlanamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:19 Kaynak: DHA
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