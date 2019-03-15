Son Dakika Haberleri: İstanbul Köprüleri Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Renge Büründü

İstanbul Köprüleri Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Renge Büründü

21 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kolon kanserinin simge rengi olan mavi ışıkla aydınlatıldı.

İstanbul Köprüleri Kolon Kanseri Farkındalığı İçin Mavi Renge Büründü, System.String[]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kolon kanserinin simge rengi olan mavi ışıkla aydınlatıldı.


"Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, Türk Gastroenteroloji Derneği'nin çabalarıyla gerçekleştirilen aydınlatma ile kolon kanserine dikkati çekmek ve hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği'nden edinilen bilgiye göre, kolon kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olarak tanımlanıyor.

50 yaş ve üstü herkesin her yıl gaitada gizli kan baktırıp ayrıca 10 yıl arayla kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Kolon kanseri kadınlarda üçüncü, erkeklerde de ikinci en sık görülen kanserden ölüm nedeni.

Her 100 kişiden 5'i kolon kanseri riski taşıyor. Kolon kanserinin yüzde 90'ı polip zeminde gelişiyor. Kolonoskopi sırasında polip saptanırsa aynı işlem sırasında endoskopi yardımıyla çıkarılarak kanser riski ortadan kaldırılabiliyor.

Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketimi önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Diğer adıyla kolon olarak bilinen kalın bağırsakta görülen bu kanser türü, insanda korunulabilir çok az sayıdaki kanserden biri. Hastalık, rutin kolonoskopik tarama programlarıyla erken teşhisle ellenebiliyor. Bu nedenle, herhangi bir risk faktörü olmayan 50 yaş üzerinde her bireye bir gastroenteroloji uzmanı tarafından kolonoskopi yapılması öneriliyor. Birinci derece akrabalarında kolon kanseri olan bireylerde daha erken ve daha sık aralıklarla kolonoskopik tarama yaptırması tavsiye ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Ekonomi
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