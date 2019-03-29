Son Dakika Haberleri: İstanbul, Korkaklara Emanet Edilemeyecek Kadar Mühim Bir Yerdir"

İstanbul, Korkaklara Emanet Edilemeyecek Kadar Mühim Bir Yerdir"

53 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yer olduğunu bildirdi.

İstanbul, Korkaklara Emanet Edilemeyecek Kadar Mühim Bir Yerdir
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un, bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yer olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil Avrupa, Asya ve Afrika'nın da kalbi olduğunu belirtti.

İstanbul'un bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar önemli bir şehir olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir. İstanbul, 15 Temmuz gecesi darbeyi kutlayan FETÖ'cü alçakların şerefine kadeh kaldıran çarpık zihniyete teslim edilemeyecek müstesna bir şehirdir.

Çünkü bu şehir bize, size ve milletimizin tüm fertlerine Fatih'in emanetidir. Bu şehir, ezanımız ve bayrağımız için asırlardır bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren kahramanların emanetidir. Bu şehir, 15 Temmuz ihanetine karşı göğüslerini siper eden koç yiğitlerin emanetidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA

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