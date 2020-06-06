İSTANBUL Koronavirüs doğayı olumlu etkiledi - Son Dakika

İSTANBUL Koronavirüs doğayı olumlu etkiledi

Koronavirüs doğayı olumlu etkilediİSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz, 'Bu salgın insanlarda farkındalık oluşturmaya başladı.

Koronavirüs doğayı olumlu etkiledi

İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün afet olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen AFAM Koordinatörü Serhat Yılmaz, 'Bu salgın insanlarda farkındalık oluşturmaya başladı. Koronavirüs bir afet ve ikincil etkisi doğa için olumlu oldu. Doğa 3 aylık süreçte çok hızlı iyileşti. Bundan sonra da doğaya sahip çıkmalıyız' dedi.

Pandemi sürecinde insanların izole bir yaşama geçme zorunluluğu, enerji tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye neden oldu. Koronavirüs salgınında trafiğe çıkan araç sayısı azalınca, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde hava kalitesinde önemli iyileşmeler yaşandı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz, COVID-19'dan sonra daha önce çevre ile ilgili konularla ilgilenmeyenlerin bile farkındalık kazandıklarını belirtti. Koronavirüsün afet olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, 'Afetler özelinde bakıldığında çevresel bozulmanın temelinde insan etkisinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Afetler günlük yaşamları etkileyen olaylardır. Günlük yaşam içerisinde sağlık, eğitim, ulaşım, ticaret gibi faaliyetlerin büyük bir oranda azalması ya da tamamen durması enerji ihtiyacımızın da azalmasına neden oldu. Bu bir afet. İkincil etkisinin de çevre için olumlu bir sonuca yol açtığını görebiliyoruz. Özellikle sanayi devriminden sonra çok sistemli bir şekilde doğaya zarar verdik. Doğa bunu birçok kez bize anlatmaya çalıştı. Ozon deliniyor, kronik hastalıklar yaygınlaştı gibi uyarılarda bulundu. Bundan sonra eski halimize devam edeceğiz dersek doğanın 3 ay önceki bozukluğuna ulaşması çok kısa sürecek' diye konuştu.

KARBON SALINIMINDA AZALMAYA SEBEP OLDU

'Dünyada kullanılan enerjinin temelini fosil yakıtlar olarak görüyoruz' diyen Yılmaz, 'Daha az enerji kullanmamız atmosfere salınan karbonun daha da çok azalmasına neden oldu. İnsanlar sokağa daha az çıktığı için daha az araç kullanıldı, iş yerleri belli bir süre kapandığı için daha az enerji kullanıldı. Bu tüketimin sonucunda da çevrede özellikle hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.

DOĞA KENDİ HALİNDE ÇOK KOLAY İYİLEŞİYOR

Yılmaz, 'İnsanların evlerde izole yaşaması, piknik, kamp, doğa yürüyüşleri gibi etkinlikleri azaltmaları doğadaki insan temelli kirlenmeye ve çevresel tahribatın da azalmasına neden oldu. Pandemi süreci doğayı kendi haline bırakırsak ne kadar çabuk iyileşebileceğini gösterdi. Denizlerin renginin açıldığını, kalitesinin yükseldiğini, oradaki canlılık yaşamının arttığını gördük' dedi.

KORONAVİRÜS DOĞAYI OLUMLU ETKİLEDİ

'Biz çevreye olan zararımızı ne kadar azaltırsak çevre kendisini o kadar hızlı bir yenilemeye sokuyor' ifadelerini kullanan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

'Pandeminin bu açıdan önemli bir etkisi var. Afet yönetiminde biz afetlerin hep ikincil etkisine odaklanırız. Bazen ikincil etkiler bize birincil afetten daha zarar verdiği dönemler olabilir. Koronavirüsü de zaten bir afet olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu bir afet ama ikincil etkisinin çevre için olumlu bir sonuca yol açtığını görebiliyoruz. Kovid-19 insanların enerji tüketimini azalttığı, izole yaşamına neden olmasından dolayı çevresel iyileşmelerde hızlanmaya neden olduğunu gösterebilir. Covid-19 afet yönetiminde değerlendirirken farklı bir yere konumlandırmamız gerekecek.'

KORONAVİRÜS İNSANLARDA FARKINDALIK YARATTI

İnsanların evde çalışmaya yönelmesi, eğitimin uzaktan gerçekleşmesiyle var olan enerjinin daha az kullanıldığını ve aynı üretimin sağlandığını dile getiren Yılmaz, 'İnsanlarda 'acaba bunu başarabilir miyiz' sorusu oluştu. Koronavirüs insanlarda farkındalık yarattı. İnsanlar doğadan uzak kaldığı için hava temizliğine, canlıların arttığına yönelik veriler geldiği için 'biz doğaya bu zararı vermesek, doğa kendini hızlıca yenileyebilir' farkındalığı oluştu. Sorunun kaynağının insan olduğunu görmelerine neden oldu? dedi.

NORMALE DÖNMEK DOĞAYI ESKİ HALİNE GETİREBİLİR

Doğadaki iyileşmenin devamlılığını sağlamak için her bireyin bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

'Her birey buna yönelik hazırlıklarını yapar, sorumluluklarını yerine getirirse bununla mücadele çok hızlanır ve daha çok başarı elde edilir. Pandemi sürecinin atlattıktan sonra hayat normale döndüğünde eski usul devam edersek büyük bir ihtimal çok hızlı bir şekilde doğada yine aynı tabloyla karşılaşacağız. Buradan ders çıkarıp, kendimize fırsat olarak görürsek bunun için önemli çalışmalar yapılabilir. Doğal yaşamı kendi haline bırakabileceğimiz, çevre kirliliğini, karbon salınımını azaltabileceğimiz bilinçlendirme çalışmalarıyla çok daha hızlı şekilde hayatımıza adapte edebiliriz.'

İSTANBUL Koronavirüs doğayı olumlu etkiledi

Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 12:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Koronavirüs doğayı olumlu etkiledi - Son Dakika

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