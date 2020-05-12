İSTANBUL-Koronavirüs farkındalığı için 'güvende kal' koleksiyonu hazırlandı - Son Dakika

İSTANBUL-Koronavirüs farkındalığı için 'güvende kal' koleksiyonu hazırlandı

İSTANBUL, (DHA) - Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de normalleşme süreci başladı. Yeni düzenlemeler hayata geçirilirken koronavirüs farkındalığı için yeni bir koleksiyon hazırlandı. Tasarımların üzerinde 'Evde Kal', 'Antivirus', 'Ellerini Yıka, 'Sosyal Mesafe Kraliçesi', 'Yüzüne Dokunma', 'Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina' gibi mesajlar yer aldı. Anti bakteriyel ürünler, toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Ayrıca koleksiyonda hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor.

Toplum sağlığını korumak adına mart ayında getirilen sınırlamalar, geçtiğimiz günlerde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile belli kurallar çerçevesinde gevşetilmeye başlandı. Bu süreçte ara verdikleri mağaza hizmetlerini kontrollü ve kademeli olarak tekrar başlattıklarını dile getiren DeFacto CEO'su İhsan Ateş, düzenlediği basın toplantısında yaşananları, aldıkları önlemleri ve yeni süreci değerlendirdi.

Yaşanılan süreçte farkındalık yaratmak için özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirten Ateş, yeni koleksiyonun adını ise 'Güvende Kal' olarak belirlediklerini söyledi. Ateş, 'Salgınla mücadelede 'Evde kal' dönemini başarıyla tamamladık. Sağlığımızı koruma adına yine kurallara sıkı sıkıya uyacağımız yeni bir süreç, 'Güvende kal' dönemi başlıyor. Bu döneme için özel bir koleksiyon hazırladık? dedi.

ONLİNE SATIŞLAR YÜZDE 250 ARTTI

Online alışveriş kanalları üzerinden 50 ülkede 19 Mart'tan itibaren aralıksız hizmet verdiklerini vurgulayan Ateş, tam otomatik akıllı depodan robotlar yardımıyla en yüksek hijyen koşulları içinde insan gücüyle ihtiyaçları karşıladıklarını ve karşılamaya da devam edeceklerini ifade etti.

Sadece 20 ülkede online hizmet verdiklerini dile getiren Ateş, 'E-ticaret tarafındaki satışlarımız bu dönemde yüzde 250 oranında arttı. 2025 yılında ciromuzun yüzde 50'sini online mecralardan sağlamak üzere stratejik planımızı hazırlamıştık. Bu salgın süreci tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiriyor. Dolayısıyla bu hedefimize 2023 yılı gibi ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Buna göre stratejimizi de güncelledik' diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIMIZIN ÜCRETLERİNİ EKSİKSİZ ÖDEDİK'

Yaşanan süreçte taşın altına elini sokarak 'Can Suyu' projesini hayata geçirdiklerini aktaran Ateş, 'Tedarikçilerimize destek olmak, ayakta kalabilmelerini sağlamak için yaklaşık 900 milyon liralık finansman kaynağı oluşturduk. Bu süreçte başka adımlar da attık. Çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı için maksimum önlemleri aldık. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. Sağlık personeline Beyaz Destek projemiz ile 10 bin ürün seti gönderdik. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 2 milyon anti bakteriyel maske bağışlayarak katıldık? dedi.

'KOLEKSİYON İLE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Normalleşme adımlarının atıldığını ancak henüz salgının bitmediğini hatırlatan Ateş, mağazalarda, insanların güven içinde hizmet alabileceği düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Toplumda farkındalık yaratmak ve insanların daha dikkatli olmalarını sağlamak için özel bir koleksiyon hazırladıklarını belirten İhsan Ateş, 'Milletçe salgından korunmak ve sevdiklerimizi de korumak için evde kaldık. Artık 'Evde kal' dönemi bitti. Kurallara sıkı sıkı bağlı kalacağımız ama bir yandan hayatın akışını devam ettireceğimiz bu dönemin adı da 'Güvende kal?. İşte yeni normalimize katkı sunmak için bir koleksiyon oluşturduk. Koleksiyonumuzu hazırlarken de 'Güvende kal' sürecinde bazen yapmamız gerekenleri unutabileceğimizden, sosyal mesafeyi korumayı veya maskemizi yanımıza almayı, takmayı görmezden gelebileceğimizden yola çıktık? diye konuştu.

'KOLEKSİYONDA KURALLARI EĞLENCELİ HALE GETİRDİK'

Koleksiyonun antibakteriyel kumaşlardan hazırlandığını söyleyen Ateş, 'Koleksiyonumuzdaki ürünlerde, uymamız gereken kuralları eğlenceli hale getiren tasarımlara yer verdik. Koleksiyonumuzun adına da bugünlerin ruhuna uygun olarak 'Güvende Kal' dedik. Güvende Kal koleksiyonumuzu 3 ana başlıkta topladık. İlk olarak, uymamız gereken kuralları hatırlatmak için mesajlarımız eğlenceli hale getiren Türkçe ve İngilizce tasarımlara yer verdik. Evde Kal?, 'Antivirus', 'Ellerini Yıka, 'Sosyal Mesafe Kraliçesi, 'Evdeyim', 'Umudunu Canlı Tut', 'Yüzüne Dokunma', 'Güncel Mod', 'Sosyal Mesafe ile Kişisel Karantina' gibi mesajlarımız var. İkincisi, anti bakteriyel ürünlerimiz ise toz tutmayan, koku yapmayan, deforme olmayan anti bakteriyel kumaşlardan üretildi. Üçüncüsü de koleksiyonumuzda ayrıca hijyenik tulum, siperlik ve anti bakteriyel maske tasarımları da bulunuyor? dedi.

250 MAĞAZA AÇILDI; ÜST DÜZEY HİJYEN ÖNLEMLERİ ALINDI

Mağazaları yüksek hijyen kuralları ile açtıklarını aktaran Ateş, 'Türkiye'de toplamda 250 mağazamız; yurt dışında ise Mısır, Irak, Arnavutluk ve Belarus'ta 50 mağazamız açık. 'Mağazalarımıza girişte ateş ölçümü yapıyoruz, maske kullanımını sağlıyoruz. Maskesi olmadan gelene maske temin ediyoruz. Müşterisi kapasitesini sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdik. Çalışanlarımızın tamamına siperlik ve maske temin ettik. Mağazalarımıza hava sirkülasyonu için dezenfektasyon teknolojisi sağlandık. Ürün hijyeni için nano sprey uygulamaları başlattık. Deneme kabinlerinde anlık hijyen işlemi yapıyoruz. Bu yeni dönem yani güvende alışveriş için şu ana kadar 10 milyon liralık yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar yapılan harcamaların 15 milyon lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'BÜYÜME HEDEFİMİZİ REVİZE EDECEĞİZ'

Son üç yılda her yıl için ortalama 30'un üzerinde bir büyüme performansı sergilediklerini belirten İhsan Ateş, 'Bu yıl için de benzer bir büyüme öngörümüz vardı. Ancak pandemi süreci nedeniyle bu yıl için belirlediğimiz hedeflerimizi revize etmemiz gerekiyor. 2020 yılında geçen yıl ile aynı orda bir büyümeyi öngörüyoruz' dedi.

'AVM'LERDEKİ MAĞAZALAR YÜZDE 5 EKSİK CİRO YAPTI'

Geçen hafta sadece bazı cadde mağazalarını açtıklarını belirten Ateş, 'Bir hafta içinde ise geçen sene aynı dönemde elde edilen cironun yüzde 75'i elde edildi. Dün itibari ile de cadde mağazaları geçen sene elde edilen ciroyu yakaladı. Dün de üstü açık AVM'ler açıldı, bu AVM'lerdeki mağazalarımız, geçen yıl aynı dönemde ede edilen cirodan yüzde 5 eksik ciro yaptı' ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ TRAFİĞİ DÜŞTÜ AMA SEPETTEKİ ÜRÜN ARTTI

Mağazaların açılmasıyla iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan İhsan Ateş, 'Müşteri sayısı, bir başka ifadeyle trafik düştü ama sepetteki ürün sayısı arttı. Yüzde 50 oranında müşteri sayısı azaldı ama gelen müşteri ürün satın alıyor. Gezmeye değil, ihtiyacını almaya geliyor. Hatta önceden bir müşteri 3 parça ürün alıyorsa şimdi 4-5 parça ürün alıyor. Sonuçlardan memnunum ve perakendeciler açısından iyi bir başlangıç oldu. Alınan ürünler de ise daha rahat olanlar tercih ediliyor, moda rahatlık olacak' dedi.

MAĞAZA KAPATMIYORUZ, ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI YOK, İŞTEN ÇIKARMA YAPMADIK

Türkiye genelindeki 14 bin çalışanın tüm haklarını ödediklerini aktaran Ateş, 'İşten çıkarma yapmadık, ücretler konusunda da kesintiye gitmedik. 14 bin çalışanımızın tüm haklarını ödedik. Sonuç olarak mağaza kapatma planımız yok. Şu ana kadar 3 farklı senaryo çalıştık ve üçünde de işten çıkarma planı yok. Kötü senaryoya göre eğer işler düşerse part-time çalışma saatlerinde değişiklik yapabiliriz. Ürünlerde fiyat artış yapmadık. Salgın öncesiyle aynı ve kışın da yapmayacağız. Önümüzdeki süreçte müşterilerde fiyat hassasiyetinin yükseleceğini gözlemliyoruz' diye konuştu.