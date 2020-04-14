İSTANBUL-Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler - Son Dakika
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İSTANBUL-Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler

6 saat önce

Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizlerKoronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeliİlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsün akciğerleri olumsuz etkilediğini hatırlatan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında uzman Doç. Dr.

Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler

Koronavirüs ile mücadelede akciğerler güçlendirilmeli

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsün akciğerleri olumsuz etkilediğini hatırlatan Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında uzman Doç. Dr. Yasemin Çırak, gün içinde yapılacak 15-20 dakikalık nefes egzersizinin akciğer kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacağını vurguladı. Çırak, bu egzersizlerin koronavirüs tedavisi evde devam eden kişilerin de akciğer kapasitesini normale döndürmeye yardımcı olacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akciğerleri olumsuz derecede etkiliyor. Hastalıkla mücadelede akciğer kapasitesinin önemine değinen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çırak, evde yapılacak basit egzersizlerle, iyileşme sürecine destek olunabileceğini ifade etti. Bu egzersizlerin Çin'de hazırlanan koronavirüsle mücadele kitapçığında da önerildiğini anlatan Doç. Dr. Yasemin Çırak, "Çin yakın zamanda koronavirüsle mücadele eden ülkeler için kitapçık hazırladı. Orada solunum rehabilitasyonu adını verdiğimiz nefes egzersizlerinin olduğu, bu tür hastalara yapılabilecek yaklaşımları da bu rehberine ekledi. O nedenle koronavirüse yakalanmış ancak tedavisini olmuş ve evinde olan ama hala solunum sıkıntısı, nefes darlığı yaşayan kişiler, testi pozitif olup evinden takibi devam eden hastalarımız için de bu solunum egzersizlerini kullanabiliriz. Bu bir salgın hastalık ve vatandaşlar yaşananları gördükçe korku ve anksiyete ile solunum darlığı yaşayabiliyor. Bunu engellemek ve gevşemeyi sağlamak için de nefes egzersizlerini öneriyoruz. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek, gevşemeyi sağlamak, rahatlamak için de nefes ve gevşeme egzersizleri kullanılabilir" dedi.

"BAĞIŞIKLIĞIDA KUVVETLENDİRİYOR"

Koronavirüsün tuttuğu en önemli organın akciğer olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Çırak, egzersizlerin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Bu virüs, akciğerlerde pnömoni dediğimiz zatürreeye neden oluyor. Zatürree ile birlikte iyileşme söz konusu oluyor ama bir miktar akciğer fonksiyonlarında kayıp, öksürük bazen de balgam ya da çabuk yorulma gibi solunum kapasitesinin azalmasıyla görülen belirtiler ortaya çıkıyor. Dinlenme tabi ki çok önemli ancak bu dinlenmede hareketsiz kalmayarak nefes egzersizleriyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirebiliriz. Hem de akciğer kapasiteni normale döndürerek rahatlamasına yardımcı oluruz. Aşırı yorgunluk oluşturmadan her yaş grubu bu egzersizleri rahatlıkla yapabilir. Evde kal ancak hareketsiz kalma diyoruz. Hareketsizlik de solunum sıkıntısına yol açabiliyor. Onun için günde 15 ya da 20 dakikanızı ayırarak yapacağınız basit eklem hareketleri ve solunum egzersizlerini yaptığınızda akciğerlerinizi güçlü tutarsınız. Hem de hareketsizliğin getirdiği kötü etkileri en aza indirmiş olursunuz. Günde 15-20 dakika yapacağınız bu egzersizler oldukça faydalı ve etkilidir."

SOLUNUM EGZERSİZLERİNDEN BAZILARI

Doç. Dr. Yasemin Çırak, evde kolaylıkla yapılabilecek egzersizleri şöyle sıraladı:

"Doğru solunum için öncelikle sırtınızı destekleyecek şekilde oturun. Omuzlarınızı tamamen gevşetin. Bir elinizi göğsünüze diğerini de karnınızın üzerine koyun. Kaburgaların bittiği noktada solunum merkezini gevşeten bir nokta var. Oraya hafif bir baskı uyguladığınızda gevşemenize yardımcı olur. Gevşettikten sonra burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan nefesi ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Burada önemli olan nefesi karnınıza almanız. Akciğerin bütün kapasitesini artırmak istediğinizde akciğerin farklı bölgelerine nefes almanız da önemlidir. Ellerinizi göğüs kafesinizin alt ucuna yerleştirin. İlk başta bütün nefesinizi boşaltın ve tekrar nefes almadan önce elinizin olduğu noktaya hafif basınç ve germe uygulayın. Derin nefes alın ve nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Bir elinizi karnınıza diğerini de göğsünüze yerleştirin. Önce bütün havayı boşaltın. Ardından tekrar nefes almadan önce karnınıza koyduğunuz elinizle hafif bastırdığınız karnınıza doğru nefes alın. Nefesinizi birkaç saniye tuttuktan sonra ıslık çalar gibi üfleyerek verin. Bu egzersizlerin her birini günde üç kez 8-10 kez yapın.

İSTANBUL-Koronavirüs sonrası akciğerleri güçlendirecek egzersizler

Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:02 Kaynak: DHA

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