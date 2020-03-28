İSTANBUL-Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat - Son Dakika
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İSTANBUL-Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

6 saat önce

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkatİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler, bu ölçümlerini evde yapmak zorunda kalıyor.

Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişiler, bu ölçümlerini evde yapmak zorunda kalıyor. Evde yapılan ölçümlerde bazı kriterlere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, "Hem tansiyon hem şeker için sabah ve akşam birer ölçüm yeterli olacaktır" dedi. Turhan, kişilerin bu gibi sağlık ihtiyaçları nedeniyle acil servisleri meşgul etmemeleri uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması gereken vatandaş, bazı sağlık kontrollerini ev içinde gerçekleştirmeye başladı. Evde yapılan ölçümün daha sağlıklı olması adına uyarılarda bulunan İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, "Özellikle yaşlı hastalar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin (kalp damar hastaları, ritim bozukluğu olanlar) bu dönemde evden çıkmaması gerekiyor. Ev içinde dahi sosyal mesafenin korunması önemli. Hastaların özellikle bu süreçte mevcut hastalığın getirdiği strese bağlı olarak şeker ve tansiyon değerleri bozulabilir. Bu kişiler kendilerine önceden raporlanmış ilaçlarını düzenli olarak kullanmalılar. Evde yaptıkları ölçümde anormal bir değer tespit ettiklerinde hemen hastaneye koşmalarına gerek yok. Hekimlerine önce telefonla ulaşsınlar. Durum bir uzman tarafından değerlendirilip kişinin hastaneye gidip gitmemesine karar verilmeli. Eğer ön değerlendirme sonucunda ciddi bir durum varsa kişiye o zaman hastane ortamında müdahale edilmesi gerekiyor. Şeker, tansiyon ölçümleri kişi hastaneye gelmeden hasta evdeyken dışarıdan da yönetilebilir" diye konuştu.

"ŞİKAYETİNİZ YOKSA DEVAMLI ŞEKER VE TANSİYON ÖLÇMEYİN"

Herhangi bir şikayeti olmayan kişinin evde sürekli tansiyon ve şekerini ölçmemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hasan Turhan şunları söyledi: ?Belli bir kronik hastalığı olan ve şikayeti olan kişiler mutlaka şeker ya da tansiyonunu ölçmeli. Rutin ölçüm anlamında şikayeti varken tansiyonu dengesi seyrederken sabah ve akşam birer ölçüm yeterli olacaktır. Şeker açısından da günde 2 kez ölçmek yeterli olacaktır. Her şey yolunda giderken anormal bir sonuç çıktıysa kişinin mutlaka bunun tekrarını yapması gerekecektir. Tansiyon ölçümü açısından ise kişi ölçümü sağ kolundan yaptıysa, sol kolundan tekrar kontrol etmelidir. Şeker açısından kişiler anormal değer ölçtüklerinde mutlaka kontrolünü yapmalılar, tekrar ölçmeliler. Tokluk kan şekeri için 200'ün altı iyi bir değer. Açlık ölçümlerinde 120'nin altında olması gerekiyor. Açlık ve tokluk kan şekerinde ölçümün yapıldığı zaman dilimi çok önemli. Tansiyonun gün içinde açlık ve tokluğa göre değişmemesi, stabil seyretmesi gerekiyor. Anormal bir ölçüm sonrası kontrolü diğer koldan yapmak gerekiyor. Hala yüksekse işte o zaman hekimiyle görüşmesi gerekiyor?

HEKİMLERDEN 'ACİLLERİ MEŞGUL ETMEYİN' UYARISI

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Turhan, koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde acil servislerin boş yere meşgul edilememesi uyarısında bulunarak, 'Şu dönemde evden çıkmak acilleri ziyaret etmek kişiler için risk oluşturacaktır. Bazı kurumlar online görüşme alt yapısını oluşturdu. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından Evde Bakım Hizmetleri de devrede. Hasta aradığı zaman Sağlık Bakanlığı'nın da evde hizmet veren birimleri var. Lütfen bu tür hizmetlerden yararlanın' şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Koronavirüs sonrası evde tansiyon ve şeker ölçenler dikkat

Hasan Turhan, Koronavirüs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:34 Kaynak: DHA

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