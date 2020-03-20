İSTANBUL-Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu - Son Dakika
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İSTANBUL-Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

6 saat önce

Koronavirüs tedavisinde kök hücre umuduGül KABA-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr.

Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

Gül KABA-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ederken Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜKÖK) Müdürü Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüste kök hücre tedavisinin umut verici olabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde bir labaratuvar işleten Dr. Kongcheng Wu, koronavirüs taşıyan 7 yaşlı hasta üzerinde kök hücre tedavisini denediğini ve yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı. Ölümcül virüs için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini söyleyen Wu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hastaların akciğerlerinde ağır solunum problemleri ve bunaltıcı iltihaplanma geliştiğini dile getirdi.

Kemik iliği ve göbek kordonundan alınan kök hücreler hastalara damar yoluyla verildi. Hasarlı dokuyu onarmaya yardımcı olan kök hücre tedavisiyle binlerce insanın hayatının kurtulabileceğini aktaran Wu, hastaların birkaç gün içinde tam olarak iyileştiğini vurgulayarak tedavinin başında olduklarını ifade etti.

Dr. Kongcheng Wu'un bu çalışmasına paralel arka arkaya Çin'den 3 makale yayımlandı ve benzer sonuçları gösterdi.

KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRREYİ TEDAVİ EDİYOR

Yapılan çalışmayı ve sonuçlarını değerlendiren İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz ise, koronavirüsün insanlarda zatürreye neden olduğunu söyledi.

Akciğerlerde bulunan hava keseciklerinin sıvıyla dolması sonucunda insanlar hayatını kaybettiğini aktaran Prof. Dr. Karaöz, 'Kök hücre, virüse maruz kalmanızı engellemiyor. Siz virüse maruz kalıyorsunuz, akciğerlerinize yerleşiyor ve orada çoğalıyor. Böylece, iltihap, ödem oluyor, nefes darlığı sorunları yaşanıyor. Hastaların kendi göbek bağından elde edilen kök hücreleri damar yolundan verildiklerinde virüsün neden olduğu zatürreyi tedavi ettiğini saptamışlar. Teorik olarak evet koronavirüsün neden olduğu zatürre kök hücre ile tedavi edilebilir ama pratiğini görmedim' diye konuştu.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Sağlık Bakanlığı'na kök hücre tedavisine destek vermesi için çağrıda bulunan Prof. Dr. Karaöz, 'Bizler mevcut imkanlarımızı kullanıp her türlü desteğe hazırız. Erken dönemde henüz yeni tanı almış hastalarda bile kök hücreyi kullanabiliriz. Genç ve orta yaşlı kişilerde de kök hücre tedavisi denenebilir. Kök hücrenin üretim aşaması oldukça pahalı, fakat bakanlık emir versin biz hazırız. Maliyetini karşılayacak bir sistem geliştirilebilir' ifadelerini kullandı.

'AKCİĞERLERDEKİ HASARI DA İYİLEŞTİREBİLİR'

Koronavirüse maruz kalıp iyileşen insanların akciğerlerinde mutlaka hasar kalacağını vurgulayan Prof. Dr. Erdal Karaöz, 'İşte bu hasarların tedavisinde de kök hücrenin işe yarayacağını düşünüyorum. Şu anda Avustralya, İtalya, İspanya gibi ülkelerin kök hücre tedavisine yönelik harekete geçtikleri görülüyor. Türkiye'de geç kalmadan sürece dahil olursa kanıta dayalı olarak ilgili mesajları verebiliriz' dedi.

HASARLI DOKU TAMİR EDİLİYOR

Bulunduğu dokudan hasarlı dokuya geçebilen mezenkimal kök hücreyi araştırmalarda ve klinik çalışmalarda kullandıklarını belirten Prof. Dr. Karaöz, 'Yeni doğmuş bebeklerin göbek kordon bağının etrafındaki dokudan elde ediliyor. Hücreler, karaciğer, sinir veya akciğer hücresine dönüşmüyor. Salgıladıkları birtakım sitokin ve moleküller vasıtasıyla hasarlanmış dokuyu tamir ediyorlar. İyileşme sürecinin hızlanması kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişiyor' diye konuştu.

İSTANBUL-Koronavirüs tedavisinde kök hücre umudu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:41 Kaynak: DHA

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