İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi - Son Dakika

İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

6 saat önce

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisiGül KABA-Ömer HASAR/ ' Koronavirüse karşı hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sebze ve meyveleri yemeden önce 5 dakika sirkeli suda bekletmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr.

Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Gül KABA-Ömer HASAR/ ' Koronavirüse karşı hijyenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, sebze ve meyveleri yemeden önce 5 dakika sirkeli suda bekletmek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, tarhana çorbasının koruyucu özelliğine de dikkat çekerek 'Tarhana fermente bir ürün, antioksidan özelliği çok yüksektir' dedi.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunma yolları üzerine bilgi verdi.

'DİŞLERİ DE FIRÇALAYIN'

Kişisel hijyen ve gıda hijyenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'El yıkama alışkanlığına dişlerin fırçalanmasını da eklemeliyiz. Etleri çiğ değil iyi pişirerek tüketelim. Sebze ve meyvelerin yenmeden yıkanması önemlidir. Korona ile mücadele ederken başka bir enfeksiyonla da uğraşmamak lazım. Akan suyun altında sebze ve meyveleri çok iyi yıkamadan yemeyelim' diye konuştu.

SEBZE VE MEYVEYİ SİRKELİ SUDA BEKLETİN

Sirkenin koruyuculuğunu anlatan Prof. Dr. Elmacıoğlu, '1 litre suya, sirke şişesinin kapağı kadar sirkeyi koyarak sebze ve meyveleri 5 dakika bekletmek faydalıdır' ifadelerini kullandı.

TARHANA KORUYUCU

Çorba tüketmeyi ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'Tarhana fermente bir üründür. Bol biber ve domatesle yapılıyor. Tarhana çorbasının antioksidanı çok yüksek. Büyüme ve gelişmek için çok faydalı ve koruyucudur. Ayrıca, kurubaklagiller, patlıcan, kırmızı biber ve domateste bulunan lektin maddesi çok önemli bir protein, virüslerin organizmada bir yere tutulmasını engelliyor' dedi.

'VİRÜS 30 DERECE VE ÜZERİNDE ÖLÜYOR'

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcı ise koronavirüsün bulaşma kat sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yardımcı, 'Sağlık Bakanlığı süreci şeffaf yöneterek iyi önlemler aldı. Okulların kapatılması, kalabalık alanlarla ilgili alınan önlemler son derece önemlidir. Dışarıda dolaşan virüs, 30 derece ve üzerinde ölüyor. Yaza doğru hastalığın hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyorum' diye konuştu.

Ölüm oranlarının artacağını düşünmediğini aktaran Prof. Dr. Yardımcı, 'Çünkü halkımız virüs ilan edilmeden önce de önlemlerini almaya başladı. Hijyen kurallarına uyma bakımından Türkiye'nin birçok ülkeden iyi olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'KOLONYA KORONAVİRÜSTE YÜZDE 80 ETKİLİ'

Kolonyanın koronavirüste yüzde 80 etkili olduğunu aktaran Prof. Dr. Yardımcı, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan benzine katılan etanolün kolonya yapımında kullanılması kararı çok yerinde bir karardır. Özellikle 80 yaş ve üzeri kişilerde yüzde 14-15 civarında ölüm vakası var. Koronavirüs, bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan insanlarda daha fazla etkili oluyor. Sigara içilmemesini sağlayabilir çünkü riski 14 kat artırıyor. Sigara akciğerdeki savunmayı azaltıyor' dedi.

VİRÜS YAYILIRSA DEĞİŞİME UĞRUYOR

Prof. Dr. Hakan Yardımcı, 'Koronavirüsün yayılmasının riski değişime uğramasıdır. Ne kadar az insana bulaşırsa virüsün değişime uğraması ve öldürücü hale gelmesi o kadar az olur. O yüzden mümkün olduğu kadar az insanın hasta olması için çaba gösteriliyor' diye konuştu.

İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:48 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-Koronavirüse karşı sirke ve tarhana çorbası önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]