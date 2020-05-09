İSTANBUL-KORONAVİRÜSLE AÇLIK ÇEKENLERE 130 MİLYON KİŞİ EKLENECEK - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık,

'Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor. Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Yeni döneme hızlı uyum için, yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyorö

Gizem KARADAĞ-Gül KABA/ANKARA, (DHA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Covid-19 pandemisi sonrası birçok alanda olduğu gibi gıda ve tarım alanında da önemli değişimler beklendiğine dikkat çekerek, 'Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ediyor. Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Yeni döneme hızlı uyum için, yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyor" dedi.

DHA'nın, Covid-19 pandemisi koşullarında Türkiye ve dünyada gıda ve tarımın durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, "Pandemi sürecini dünyanın 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük sıkıntılı bir dönem olarak görebiliriz. Biz de açlıkla mücadele eden bir kuruluş olarak insan sayısı olarak ne kadar kişi açlıkla mücadele edecek ona bakıyoruz. Şunu söylemeliyim, Türkiye kesinlikle şanslı bir ülke" diye konuştu.

53 ÜLKEDE GIDAYA ERİŞMEKTE SORUN YAŞIYOR

Dünyada şu anda 135 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini aktaran Dr. Selışık, 'Koronavirüs salgınıyla bu sayıya 130 milyon kişi daha eklenecek. Toplam sayı da 265 milyona çıkacak. Dünyada beslenme yetersizliği çeken insan sayısı ise 820 milyon. Dünyada 53 ülkede gıda sorunu var. Bu açıdan baktığımızda Türkiye şanslı bir ülke olduğu için bunu fırsata da çevirebilir. Şu anda Türkiye'de tarım öncelikle ve stratejik bir sektördürö diye konuştu.

Tarım ve gıda analında salgın ile ilgili sağlık önlemlerinin uygulamaya konulması gerekebileceğine de işaret eden Selışık, "Aslında koordinasyon gerektiren hep birlikte çalışılması gereken bir döneme geçiyoruz. Hepimize rol düşüyor. Hepimizin öncelikle bilinçli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'YENİ TEKNOLOJİLERİN ÇİFTÇİLERE ULAŞTIRILMASI GEREKİYORö

Bundan sonra tarımsal üretimde daha verimli hale gelmek için 'dijital ortamda nasıl tarımsal faaliyet yapılabilir' ya da 'tarımsal ticaret gerçekleştirilebilir' gibi başlıkları tartışmak gerektiğini vurgulayan Dr. Ayşegül Selışık, şunları söyledi:

"Bununla ilgili kuralları belirlememiz gerekiyor. Yeni teknolojilerin çiftçilere ulaştırılması gerekiyor. Çiftçilerin desteklenmesinin aynı zamanda yeni teknoloji anlamında desteklenmesinin belirlenmesi, bununla ilgili belki bir paketin netleştirilmesi gerektir. Bu tür tedbirlerin hepsi tartışılacaktır. Bu ihracat kısıtlamaları kalktığında da yeni koşullarla ihracat başlayacak. Belki daha fazla sağlık sertifikası istenecek, taşımada yeni kurallar gelecek. Bunların hepsine şimdiden hazırlıklı olmamız gerekecek."

DÜNYADA AÇLIK SORUNU OLACAK

Bazı ülkelerin gıda krizi ilan edebileceğini aktaran Dr. Selışık, 'Dünyada açlık sorunu olacak mı' Evet olacak. 53 ülkenin düzenli gıda ve yemek erişimi olmadığı, kıt koşullarda beslenmek zorunda kaldığı için kronik açlıkla mücadele ediyor. 44 ülke ise gıda desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu rakam artabilir ve bu ülkelerde gerekli tedbirler alınmazsa, dramatik bir sonuç ortaya çıkabilir. Özellikle Afrika'da ve Asya'da belli ülkeler bu sorunu ciddi olarak yaşıyor. Bazı ülkeler de gıda krizi ilan edilebilirö dedi.

'TÜRKİYE'DE GIDA KRİZİ YAŞANMAZö

Türkiye'de gıda krizi sorunu yaşanmayacağını söyleyen Dr. Selışık, 'Zaten bulunduğumuz ortamda böyle bir durumun yaşanmadığını gördük. Kısa, orta ve uzun vadede de öyle bir durumun yaşanacağını düşünmüyorum. Türkiye ihracatçı bir ülke olduğu için ihracat yasaklamaları yapan ülkeler nedeniyle belki ticaret anlamında olumsuz etkilenebilir. Ekonomik anlamda bazı üreticilerin ürünleri gitmesi gereken ülkelere gidemeyebilir ya da daha yavaş gidebilir. Çünkü herkes artık daha farklı tedbirler ortaya koyacakö ifadelerini kullandı.