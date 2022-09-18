İSTANBUL-KPSS'DE İLK OTURUM SONA ERDİ

TEKRARLANAN Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilk oturumu gerçekleşti. Adaylar sınav sorularının kolay olduğunu söyledi.

Tekrar edilen KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür sorularıyla ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltildi. Genel Kültür testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu yöneltildi. 120 soru için adaylara 130 dakika verildi. Sınav saat 12.25'te sona erdi. İkinci oturum ise 14.45'te yapılacak.

"İLK SINAVIM KÖTÜ GEÇMİŞTİ, BENİM İÇİN İYİ OLDU"

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde sınava giren Büşra Nur, "Türkçe daha basitti, Tarih daha zordu. Kazanır gibi düşünüyorum ama ilk sınavım da kötü geçmişti benim için iyi oldu" dedi

"İPTAL OLMASI BENİM İÇİN İYİ OLDU, İLKİNE YETİŞEMEMİŞTİM"Agit Elçi ise 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavına geç kaldığını söyledi. Elçi bu nedenle tekrar bir şans kazandığını belirterek, "Ben ilk kez girdim, ilkine yetişemedim. Benim için iptal olması iyi oldu. İptal olması çok güzel olmadı. Sorular gayet basitti" diye konuştu."GEÇEN SINAVA GÖRE DAHA İYİ GEÇTİ"Sümeyye Kaya, "Geçen sınava göre daha iyi geçti. İkinci kez girmek güzel duyguydu, kendimizi denemiş olduk" şeklinde konuştu.

Tayfun Başköy "İyi geçti. Sorular zordu ama çalıştığımız yerlerden çıktı" dedi.

- İstanbul