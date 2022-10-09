İSTANBUL-KPSS ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI - Son Dakika
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İSTANBUL-KPSS ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI

09.10.2022 11:47
İSTANBUL-KPSS ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI

KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı.

KAMU Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Avcılar'da geç kalan 3 aday sınava alınmadı.

KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Birçok aday ise kapıların kapanmasına saniyeler kala sınava girebildi.

3 ADAY SINAVA ALINMADI

Avcılar'da 50'nci Yıl İnsa Lisesi'nde yapılan KPSS ön lisans oturumunda . Kapıların saat 10.00'da kapanmasının hemen ardından 3 aday koşarak gelerek sınava yetişti. Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda ise 3 aday kapıların kapanmasından 5 dakika sonra gelince içeri giremedi.  "KPSS'YE GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ" Bağcılar'da bulunan Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde adaylar ve aileleri sınavın başlamasından bir saat önce okul kapısında toplandı. Kapıların kapanmasında dakikalar kala ise bazı adaylar sınava koşarak yetişti. Aileler sınavın sona ermesini okul kapısında ve çevredeki çay ocaklarında bekledi.  Kızı sınava giren Hüseyin Büke "Kazanıp bir an önce bir yere yerleşmesini istiyorum. Üniversite mezunu fakat herhangi bir kontenjan bulup giremiyor" dedi. Sınava girecek Tuğba Akdursun "Heyecanım yok, çalıştıktan sonra başaracağımı biliyordum. Sınava giren herkese başarılar diliyorum. Üniversitede dış ticaret okudum, o bölümden ilerlemek istiyorum" diye konuştu. Kızı sınava girecek olan Halime Akdursun "Çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını istiyorum. KPSS'ye girmek çok önemli, inşallah bütün gençlerimiz iyi yerlere gelir. Çok çalıştı umarım emeğinin karşılığını alır" dedi. Sınava giren kızını bekleyen Ahmet Özdemir, "Sınava girdikten sonra bir de mülakata giriyorlar. İkisinden birinin kaldırılması gerekiyor. Mülakat olunca sınavın bir anlamı kalmıyor. Kızım çok çalıştı, grafik öğretmenliği istiyor. Biz sınava hazırlandığı süre boyunca ona sürekli destek olmaya çalıştık" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ———---------------Sınava girecek adaylar-Belgelerin kontrol edilmesi-Adayların yakınları-Röportaj-Sınava son anda yetişenler-Genel ve detaylar

AVCILAR---------------Binaya giremeyen adaylarAdaylar sınav yapılacak binalara alınırkenGörevlinin çok az süre kaldığını belirten bağırmasıKoşarak gelen ve içeri giren 3 genç kızGenel ve detay görüntüler

BAĞCILAR------------------Sınavın gerçekleştiği okuldan görüntü-Sınava girecek adaylar ve ailelerinden görüntü-Ailelerin sınavın bitmesini beklemesinden görüntü-Adayların okula girişinden görüntü-Adayların sınava koşarak yetişmesinden görüntü-Kızı sınava giren Hüseyin Büke ile röportaj-Sınava girecek Tuğba Akdursun ile röportaj-Kızım sınava girecek Halime Akdursun ile röportaj-Kızı sınava girecek Ahmet Özdemir ile röportaj


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YORUMLAR
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Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti Sınavına giremeyenlerin imdadına motorize zabıta ekipleri yetişti KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN KPSS ADAYINI, SINAVA YUNUS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN KPSS ADAYINI, SINAVA YUNUS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ KPSS'nin Ön Lisans Oturumu Bugün Yapıldı: 'Siyasi Bir Referansı Olanlar ya da Bir Partinin Yandaşı Olanlar Her Yere Yerleşebiliyor' KPSS'nin Ön Lisans Oturumu Bugün Yapıldı: 'Siyasi Bir Referansı Olanlar ya da Bir Partinin Yandaşı Olanlar Her Yere Yerleşebiliyor'
Kaynak: DHA

Avcılar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KPSS ÖN LİSANS OTURUMU BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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