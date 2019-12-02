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İstanbul-kredi vaadiyle yüzlerce emekliyi dolandıran şebekeye operasyon
6 saat önce
KREDİ VAADİYLE YÜZLERCE EMEKLİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON (2) (Operasyon görüntüleri)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL-KREDİ VAADİYLE YÜZLERCE EMEKLİYİ DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON (2) (Operasyon görüntüleri)
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