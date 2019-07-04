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İSTANBUL- KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR camideki tören

28 dakika önce

KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2) camideki tören(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (2) camideki tören
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR camideki tören
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
İskender, İstanbul, Güncel
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