Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada - Son Dakika

Z kuşağı ile yapılan seçim anketinden çıkan sonuç bomba! CHP, AK Parti'yi ikiye katladı

Bunu da duyduk! Hamile Ece'nin aşerdiği iki ürün ağızları açık bıraktı

Ünlü psikoloğa pes dedirten itiraf: Görümcemle ilişkim var, oğlum da katılmak istiyor

Erdoğan'dan İsrail ile iş birliği sinyali: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz

İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde dün saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti. Çatışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli bir kişinin kavgadan dolayı yere düşen kişilere ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri ile etraftakilerin panikler kaçtığı o anlar da görüntülere yansıyor.