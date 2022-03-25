Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada

25.03.2022 15:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde dün saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti. Çatışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli bir kişinin kavgadan dolayı yere düşen kişilere ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri ile etraftakilerin panikler kaçtığı o anlar da görüntülere yansıyor.


Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada
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Küçükçekmece, Çatışma, Adalet, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Küçükçekmece Adliyesi önünde 4 kişinin öldüğü çatışma kamerada - Son Dakika


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