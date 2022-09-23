S.G'nin, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de teneffüste fenalaşan çocuğun ölümüyle ilgili 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı - Son Dakika

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