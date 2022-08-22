Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

22.08.2022 23:56
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINAN 23 KİŞİ TUTUKLANDI Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'deki silahlı kavga şüpheliler adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Küçükçekmece, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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