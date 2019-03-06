İstanbul- Küçükçekmece'de 15 Yaşındaki Sürücü 5 Yaşındaki Çocuğa Çarptı

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)



Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü.



Güvenlik kamerasına yansıyan kaza geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Mehmet Çoban kaldırımda yürüyordu. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı ve içerisinde 2 çocuğun daha olduğu otomobil hızla girdiği virajı alamayarak Mehmet Çoban'a çarptı. Demir korkuluklarla otomobil arasına sıkışan çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Otomobili iterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Şans eseri hafif şekilde yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen 15 yaşındaki sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Bir süre hastanede tedavi gören çocuk ise dün hastaneden taburcu edildi.

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