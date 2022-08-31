Alınan bilgiye göre, avukat Funda Sadıkahmet, müvekkili Aşık'ın eşi Yağmur Sarnıç'ın boşanma sürecinde kendisini arayıp tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Emre Aşık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Farklı suçlardan aranan eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi yakalandı - Son Dakika

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