Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

30.07.2022 14:51
Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtıMehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Mehmet Akif Mahallesi Serap Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın çatısını saran alevler, yandaki başka bir apartmana da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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