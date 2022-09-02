Küçükçekmece'de yoldan çıkan hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de yoldan çıkan hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı

02.09.2022 13:52

İstanbul Küçükçekmece'de bir hafriyat kamyonunun, D-100 kara yolunda bariyerleri aşarak yan yola girmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Küçükçekmece'de bir hafriyat kamyonunun, D-100 kara yolunda bariyerleri aşarak yan yola girmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Sefaköy rampasında, Avcılar yönünde giden bir hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yan yola girdi.

Kaza nedeniyle kara yolunda Avcılar yönünde tek şerit ile yan yolun sol şeridi trafiğe kapandı.

Bölgede trafik yoğunluğu oluştu, kaza yerine polis ve çekici ekipleri yönlendirildi.

Kamyonun kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de yoldan çıkan hafriyat kamyonu ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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