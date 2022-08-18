Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği, diğerlerinin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi .

Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Halkalı, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı-bıçaklı kavgasında 11 kişi yaralandı - Son Dakika

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