İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de hazır beton şantiyesine çakıl taşı boşaltan kamyon devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza 09.20 sıralarında Yarımburgaz Mahallesi 2404 Sokak'taki hazır beton şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Adıgüzel, kullandığı 34 JM 9909 plakalı kamyonla sahaya çakıl taşı boşaltmaya başladı. Damperin kaldırdığı sırada kamyon devrildi ve sürücü Adıgüzel kabin bölümünde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçiler ve iş makinaları yardımıyla yan yatan kamyon kurtarılmaya çalışılırken, diğer yandan dökülen çakıl taşları temizlendi.