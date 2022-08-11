İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

11.08.2022 14:28
İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi Park Sokak'ta seyir halindeki 34 EUL 524 plakalı otomobilin sürücüsü Kemal Ö, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 06 AU 9912 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Aracın içinde sıkışan Kemal Ö, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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