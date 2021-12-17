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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA - Son Dakika

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA

17.12.2021 09:42

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi bir eve girerek dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 kişi bir eve girerek dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldı. Zanlılardan birinin çaldıkları dizüstü bilgisayarını apartmandan çıktıktan sonra montunun içine sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ekim Çarşamba günü Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.B. ve F.T. gözüne kestirdikleri bir binaya girdi. Burada bir daireye giren hırsızlar evden dizüstü bilgisayar ve 2 cep telefonu çaldı. Bina içerisinde başka dairelere de girmeye çalışan 2 kişi, kapıları açamayınca çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını izleyerek şüphelilerin yerini tespit etti. Gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan F.T. ve M.B.'nin ayrı ayrı birçok suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin sokağa girdikten sonra binaya girdikleri sonrasında ise dairelerin kapılarını açmaya çalıştıkları görülüyor. Şüphelilerin binadan çıktıktan sonra içlerinden birisinin çaldıkları dizüstü bilgisayarı montunun içine sakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA

Yeşilova Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, 15 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALAN HIRSIZLAR KAMERDA - Son Dakika
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