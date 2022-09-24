Çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheliler Ali A. (23), İdris Ç. (23), Serhat S. (21), Rahmi A. (22) ve Recep A. (22) Küçükçekmece ve Şişli 'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Müştekinin 250 bin lira, 18 bin dolar, çek koçanları, 4 araç anahtarının bulunduğu kasa ve 2 bilgisayarının çalındığını beyan etmesinin ardından, ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.