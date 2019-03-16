Son Dakika Haberleri: İstanbul - Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

İstanbul - Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.

İstanbul - Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1), System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA

Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Önlemler

-Ekiplerin çalışması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel
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