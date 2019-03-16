İstanbul - Küçükçekmece'de İş Makinesi Doğalgaz Borusunu Patlattı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHAKüçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA
Küçükçekmece'de metro inşaatı çalışmalarında iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir gürültü ile gaz boşalırken çevrede güvenlik önlemi alındı. Cadde trafiğe kapatılırken İGDAŞ ekibi çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Önlemler
-Ekiplerin çalışması
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:02 Kaynak: DHA
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