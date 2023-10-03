Kapıda polisi gören göçmenler, iç çamaşırlarıyla camdan atlayarak kaçtı - Son Dakika

Kapıda polisi gören göçmenler, iç çamaşırlarıyla camdan atlayarak kaçtı

Son Güncelleme: 03.10.2023 14:20

İstanbul Küçükçekmece'de polisler, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerini gören 3 göçmen, yakalanmamak için 3 katlı binanın birinci katındaki evin balkon ve camından atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'de polisler kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerini gören 3 göçmen iç çamaşırlarıyla yakalanmamak için 3 katlı binanın birinci katındaki evin balkon ve camından atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA ATLADILAR

Pazar akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde polis, ihbar üzerine kaçak göçmenlerin yaşadığı eve bakın düzenledi. Polisin geldiğini fark eden 3 kaçak göçmen yakalanmamak için evin camı ve balkonundan aşağıya atladı. 3 metrelik yükseklikten iç çamaşırıyla kaçan şahıs güvenlik kamerasına yansırken, atlayan bir kişinin ise kolunun kırıldığı öğrenildi.

"1-2 KİŞİNİN KOLLARI KIRILMIŞ"

Olay hakkında konuşan Adem Gülbeyaz isimli esnaf, "Akşam ben kapattıktan sonra polis arka taraftan baskın yapıyor. Onlar da polisin geldiğini görünce camdan ve balkondan atlıyorlar. Bir iki kişinin kolu kırılmış. Yukarıya doğru kaçıyorlar. Üç kişi atladı, tabelanın bir harfi kırıldı. " diye konuştu. Kaçan şahısları yakalanma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Polis, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıda polisi gören göçmenler, iç çamaşırlarıyla camdan atlayarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıda polisi gören göçmenler, iç çamaşırlarıyla camdan atlayarak kaçtı - Son Dakika
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