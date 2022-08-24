İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

24.08.2022 12:08
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Arslan ve Abdullah Okumuş'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Arslan ve Abdullah Okumuş'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında kahvaltı salonunda oturan Yusuf Arslan (25) ve Abdullah Okumuş(19), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin otomobilden açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan iki arkadaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

"GELDİ HEPSİNE SIKIP GİTTİLER"

Yusuf Arslan'ın kardeşi Mehmet Selim Arslan, "Olay 16.00 sıralarında oldu. Kahvaltı salonunda kardeşim oturuyordu. Biz az aşağıdaydık. Kim olduklarını görmedik. Yüzü maskeliydi. Hiçbir şey belli olmuyordu. Geldi hepsine sıkıp gittiler. Ben az bir şey aşağıdaydım" dedi.

Adli tıp kurumundan cenazeleri alınan Yusuf Arslan'ın cenazesi Mardin Midyat ilçesine, Abdullah Okumuş'un cenazesi ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderildi.

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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Yusuf Arslan, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVALTI SALONUNDA ÖLDÜRÜLENLERİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Son Dakika
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