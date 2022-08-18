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Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde bir markete giren şüpheli, elindeki bıçakla çalışanı kasadaki paraları vermesi için tehdit etti. Bu sırada markette bulunan müşterilere aldırış etmeyen soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Kaynak: AA

Fevzi Çakmak Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da bıçakla market soygunu yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

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