İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

27.03.2022 12:29

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atakent Mahallesi 223. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Murat Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan 34 CVV 854 plakalı otomobil, kavşakta takla attı. Otomobilde bulunan 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Kanuni Sultan Süleyman ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI

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Murat Yılmaz, Küçükçekmece, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; 6 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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