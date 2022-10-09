İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ

09.10.2022 09:04

KÜÇÜKÇEKMECE'de önce otomobile çarpan hafif ticari araç ardından fırına girdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de önce otomobile çarpan hafif ticari araç ardından fırına girdi. Kazanın ardından çıkan kavgada 3 kişi yaraland. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Sokağın kesiştiği noktada otomobille çarpışan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle fırına girdi. Kazanın ardından fırındakiler tepki gösterince tartışma çıktı. Bunun üzerine hafif ticari aracın sürücüsü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise kavga çıkardı. Bu sırada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ve kavga anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile çarptıktan sonra fırına girmesi ve ardından çıkan kavga ile olay yerine gelenlerin hızla fırına yönelmeleri yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇ FIRINA GİRDİ - Son Dakika
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