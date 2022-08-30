Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

30.08.2022 23:16
Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, paket servisi yapan Demhat Abukan, 34 ZP 5929 plakalı motosikletle D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyrederken Sefaköy sapağına gireceği sırada refüje çarptı.

Abukan ile arkasında bulunan Yakup Aslan çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Abukan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Yakup Aslan ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

Küçükçekmece, Yakup Aslan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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