İstanbul Küçükçekmece 'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Yakup Aslan, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.