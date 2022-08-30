İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, paket servisi yapan Demhat Abukan, 34 ZP 5929 plakalı motosikletle D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyrederken Sefaköy sapağına gireceği sırada refüje çarptı.
Abukan ile arkasında bulunan Yakup Aslan çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Abukan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan Yakup Aslan ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika