Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

15.06.2022 09:35
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

KÜÇÜKÇEKMECE'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesinde dün saat 22: 00 sıralarında daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Bir tarafın silah çekmesi üzerine diğer taraf kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında cadde üzerindeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
YORUMLAR
500
Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Çanakkale'de otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı Kocaeli'de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı Kocaeli'de iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
09:30 Rusya'nın Suriye büyükelçisinden Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna tepki: Pek akıllıca olmaz, gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırır
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement