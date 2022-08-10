Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi 'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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