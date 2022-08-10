Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

10.08.2022 15:48
Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler olay yerinde motosikleti bırakıp kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Kaynak: AA

Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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