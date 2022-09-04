Küçükçekmece'deki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin operasyon

İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileri ile kafe işletmecileri arasında geçen ay çıkan, 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında 18 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerden S.T'nin (27), sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı yönünde bilgi edindi.

Ekipler, ilçedeki 4 farklı adrese 1 Eylül'de düzenledikleri operasyonda, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, bin 575 adet 9.19 milimetre fişek, bin 747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirdi.

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen ve S.T. ile yanındaki E.T. (41) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerden S.T'nin hakkında "Kasten öldürme" suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden E.T, "ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma" suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefetten, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılırken, S.T. ise tutuklandı.