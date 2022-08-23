Küçükçekmece'de kavgaya karışan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kavgaya karışan 23 kişi tutuklandı

23.08.2022 09:28

İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 23 zanlı tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de site yöneticileriyle kafe sahipleri arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 23 zanlı tutuklandı.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında çıkan ve 21 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya karıştığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4 kişinin hastanede tedavisi sürerken gözaltına alınan 23 kişi dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşına çıkan 23 şüpheli için tutuklanma kararı verildi.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin ise hastanede tedavisi sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Halkalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de kavgaya karışan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de kavgaya karışan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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