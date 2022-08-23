Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında çıkan ve 21 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya karıştığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4 kişinin hastanede tedavisi sürerken gözaltına alınan 23 kişi dün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Halkalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçükçekmece'de kavgaya karışan 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

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