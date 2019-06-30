Son Dakika Haberleri: İstanbul Küçükçekmece'de taciz iddiası
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul Küçükçekmece'de taciz iddiası

14 dakika önce

İSTANBUL (AA) – İstanbul Küçükçekmece'de bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de taciz iddiası, System.String[]
İSTANBUL (AA) – İstanbul Küçükçekmece'de bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi.
Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu taciz iddiasıyla ilgili emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 yaşında Suriyeli bir çocuğun evinin camından, 12 yaşındaki başka bir çocuğa "gel" dediği, olayda herhangi bir fiziki temas yaşanmadığı bildirildi.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Polisin güvenlik tedbirleri çerçevesindeki bekleyişi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:40 Kaynak: AA
İstanbul, Küçükçekmece, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın Mehmet Topal'a Başakşehir kancası! İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 02:54:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Küçükçekmece'de taciz iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]