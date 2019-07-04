İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAYLAR: 116 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
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Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de Suriyelilere yönelik provokasyonlar sonrası çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada 116 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:32 Kaynak: DHA
Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de Suriyelilere yönelik provokasyonlar sonrası çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada 116 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü Suriyelilere yönelik provokasyonlar sonrası olaylar çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", "Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Kanununa Muhalefet" ve "Mala Zarar Verme" suçlarına karışan toplam 116 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'üne "adli kontrol" uygulaması verilerek yurt dışı çıkış yasağı konulduğu kaydedilirken yabancı uyruklu 15 kişinin ise sınır dışı edildiği vurgulandı.
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