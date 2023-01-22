İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

KÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde bir erkek cesedi bulundu. Vefa Köse'ye ait olduğu belirlenen cesedi teşhis eden yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, bugün sabah 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su yüzeyinde hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede buldukları kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Teşhis için olay yerine gelen Köse'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Köse'nin ölümüyle ilgili detaylar ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.