Son Dakika Haberleri: İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki Binlerce Kuşu Çöpe Atılan Ekmeklerle Besliyorlar

İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki Binlerce Kuşu Çöpe Atılan Ekmeklerle Besliyorlar

30 dakika önce

Küçükçekmece'deki hayvanseverler, evlerinde biriktirdikleri veya çöp konteynerleri üzerine bırakılan ekmeklerle Küçükçekmece Gölü'nde yiyecek bulmada zorlanan binlerce kuşu besliyor.

İstanbul Küçükçekmece Gölü'ndeki Binlerce Kuşu Çöpe Atılan Ekmeklerle Besliyorlar, System.String[]
Küçükçekmece'deki hayvanseverler, evlerinde biriktirdikleri veya çöp konteynerleri üzerine bırakılan ekmeklerle Küçükçekmece Gölü'nde yiyecek bulmada zorlanan binlerce kuşu besliyor.

Küçükçekmece gölünün denize karıştığı bölgede 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından başlanan 2'nci Selim zamanında tamamlanan taş köprünün iki tarafı, soğuk ve yağışlı havada yiyecek bulmakta zorlanan martı ve sakar mekelerin barınağı haline geldi. Küçükçekmece'de oturanlar işlerine giderken geçtikleri köprüde martı ve sakar mekelere bayat ekmekler atıyor. Kuşlar atılan ekmekleri adeta havada kaparken, suya düşen ekmek parçalarını kapmak için yarışıyorlar. Kuşların bu çabasını birçok kişi de cep telefonları ile görüntülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Abdullah Kocaboğa, Küçükçekmece'deki evinden çıktıktan sonra her gün metrobüse giderken yol üzerindeki çöp konteynerlerinin üzerinde bırakılan enaz 2 poşet ekmek gördüğünü, bunları toplayıp köprüden kuşlara attığını söyledi. Kocaboğa, çalışmadığı günlerde de aynı yolu kat ederek kuşları beslemek için köprüye geldiğini anlattı.

Köprüde atkı ve bere satan bir kişi de gün içerisinde çok sayıda kişinin ekmek getirip göle attığını bazı kişilerin çuvalla bayat ekmek getirip göldeki kuşlar için bunu boşalttığını gördüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Güncel
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