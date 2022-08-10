İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi

10.08.2022 23:06
İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kurye olarak çalışan Batman'ın Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Ali Ataç, dün akşam saatlerinde iş çıkışı evine dönerken, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan 21 yaşındaki kurye olay yerinde feci şekilde can verdi. Ataç'ın cenazesi Batman'ın Kozluk ilçesine getirilerek Alıçlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. - BATMAN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:28 Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi
21:27 İtfaiye erinin temizlediği silah ateşlendi! Kurşunun isabet ettiği eşi can verdi
21:20 Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor
21:19 İçişleri Bakanlığı'nın 'Kılıçdaroğlu' açıklamasına tepki gösteren CHP'li Engin Özkoç, Bakan Süleyman Soylu'yu hedef aldı
23:03 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi övdüğü sırada kalp krizi geçiren Suudi Arabistanlı iş adamı öldü
20:53 Afyonkarahisar'da sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi! Yaralılar var
20:52 Uzun namlulu silahla iş yerleri tarandı! Esnaf da karşılık verince çatışma çıktı
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 23:06:27. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement