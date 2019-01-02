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İstanbul - Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi: 12 Kişi Adliyeye Sevkedildi

1 saat önce

KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜRÜLMESİ: 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİBıçaklama sonrası kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirmişlerAli AKSOYER/İSTANBUL KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi.

İstanbul - Küçükköyspor Taraftarının Öldürülmesi: 12 Kişi Adliyeye Sevkedildi, System.String[]
DHA İSTANBUL - KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜRÜLMESİ: 12 KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Bıçaklama sonrası kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirmişler

Ali AKSOYER/İSTANBUL KÜÇÜKKÖYSPOR taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3'ü çocuk 12 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerin olay sonrası belirgin kıyafetlerini arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarını ise stadın tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılarak adliyeye sevkedildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, stadda bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stad tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi

Olayla ilgili görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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