İstanbul kulüplerinden Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Futbolda Süper Lig'de mücadele eden İstanbul kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder; yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye görevinde başarılar diler, bu seçimin Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi'ye görevinde başarılar dilerim. Bir önceki dönemde başkanlık yapan Sayın Mehmet Sepil'e katkılarından dolayı teşekkür ederim."

Kasımpaşa Kulübünün tebrik mesajında ise "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının bugün yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen ülkemizin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş Kulübünün başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.