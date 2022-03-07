İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI

07.03.2022 12:13

İSTANBUL'da yapılan baskınlarda 39 kumar oynayan şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yapılan baskınlarda 39 kumar oynayan şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 500 polisin katıldığı baskınlarda 5 bin 88 kişi Genel Bilgi Toplama sistemi (GBT) sorguları yapılırken, mahkemeler tarafından aranan 7 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Kumarbazlara toplam 70 bin 941 bin lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 5 Mart 2022 tarihinde saat 21.00 ile 00.00 arasında operasyon düzenlendi. 204 Ekip, 464 polisin katıldığı baskınlarda 496 kahvehane, 57 dernek ile ruhsatsız çalıştığı belirlenen bir iş yeri denetlendi. Baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 39 şahıs hakkında işlem yapılırken kabahat kanunu 34. maddesi gereği toplam 70 bin 941 lira para cezası kesildiği öğrenildi. 4 saat süren baskınlarda 5 bin 88 kişinin de Genel Bilgi Toplama Sistemi(GBT) sorguları yapıldı. Bu çalışmada çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 7 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Baskınlarda kumar oynanması için yer temin eden 10 işletmeci hakkında ise adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan işyerlerinde yapılan aramalarda 3 adet kumar makinesi, 41 deste iskambil kağıdı, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız çalışan bir kahvehane ise mühürlendi.

İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI
İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI
İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, İstanbul, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KUMARBAZLARA CEZA YAĞDI - Son Dakika


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